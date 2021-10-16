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«الأهلي يدفع فلوس بالدولار أونطة».. أحمد فوزي يهاجم موسيماني بسبب بانون

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«الأهلي يدفع فلوس بالدولار أونطة».. أحمد فوزي يهاجم موسيماني بسبب بانون «الأهلي يدفع فلوس بالدولار أونطة».. أحمد فوزي يهاجم موسيماني بسبب بانون

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هاجم أحمد فوزي، حارس مرمى الأهلي السابق، الجنوب افريقي بيستو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، وذلك بسبب عدم اعتماده على المدافع المغربي بدر بانون بشكل أساسي.

وقال أحمد فوزي، في تصريحات لبرنامج « المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «ثنائية أيمن أشرف وياسر إبراهيم، ثنائية غير مفهومة ومبهمة»، مضيفًا: «الأهلي يدفع فلوس بالدولار (أونطة)، فيجب رحيل بدر بانون، أو موسمياني، نظرًا لعدم اقتناع الأخير بامكانيات اللاعب».

وأضاف: «بدر بانون، لا يجلس على مقاعد البدلاء، لياسر إبراهيم وأيمن أشرف، فهو أفضل من الثنائي، ويجبد بناء الهجمة من الخلف، وهو ما كان يفتقده النادي الأهلي خلال السنوات الماضية».

وكان الأهلي تعادل مع الحرس الوطني، بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيت بينهما مساء السبت، ضمن ذهاب دور الـ32 ن بطولة الكونفيدرالية الافريقية.

المصرى اليوم

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