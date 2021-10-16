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"شراحيلي" يعيد أبها لسكة الانتصارات عبر بوابة الطائي

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في افتتاح الجولة الـ8 من دوري المحترفين

عاد الفريق الكروي الأول بنادي أبها لسكة الانتصارات عبر بوابة نظيره الطائي، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على أرض ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية في حائل ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وانتهى اللقاء بهدف وحيد لأبها، أحرزه اللاعب رياض شراحيلي عند الدقيقة الثانية من الوقت بدلاً من الضائع من زمن الشوط الأول (2+45).

وفي الشوط الثاني حرمت العارضة الأبهاوية من هدف التعديل للطائي إثر تسديدة محمد عطية عند الدقيقة الـ(3+90).

وبتلك النتيجة صعد أبها للمركز الـ 13 برصيد 7 نقاط، وبقي الطائي في المركز الـ 12 بالرصيد ذاته.

الطائي أبها الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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