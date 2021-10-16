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مدونة تقنية تصدم مستخدمي تطبيقات صينية شهيرة: "تتجسس على صوركم"

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مدونة تقنية تصدم مستخدمي تطبيقات صينية شهيرة: "تتجسس على صوركم" مدونة تقنية تصدم مستخدمي تطبيقات صينية شهيرة: "تتجسس على صوركم"
اكتشفها مستخدم بفضل ميزة جديدة أضافتها "أبل" في نظامها الجديد

مدونة تقنية تصدم مستخدمي تطبيقات صينية شهيرة:

صدمت مدونة تقنية مستخدمي ثلاثة تطبيقات صينية شهيرة بمعلومة مثيرة، هي أنها تتجسس على ألبومات الصور في أجهزتهم المحمولة من شركة "أبل" في الخلفية والخفاء دون إذن المستخدم، حتى إن لم يفتح التطبيق ويعمل عليه.

ووفقًا لمدونة "technadu"، التي تداول خبرها عدد من التقنيين العرب، فإن أحد المستخدمين اكتشف بفضل ميزة متابعة نشاط التطبيقات في نظام أبل الجديد (IOS 15) ، التي تُعرف بـ “Record App Activity"، أن تطبيقات WeChat، QQ، Taobao ، وأخرى غيرها، تقوم بتصفح أو إجراء عملية مسح يومية على ألبوم الصور في الجهاز، والاطلاع عليها، دون علم صاحب الجهاز، وذلك بعد مراقبة قام بها بواسطة الميزة الجديدة، استمرت سبعة أيام.

وقدم مدوِّن تقني على "تويتر"، يدعى "عبدالرحمن"، حلاً لتلافي تلك المشكلة لمن يرغب في الاستمرار باستخدام هذه التطبيقات للدخول على الإعدادات في الجهاز، ثم الخصوصية، ثم الصور، ثم تحديد التطبيق، ومنه يغيّر خيار السماح بالوصول إلى الصور كافة إلى خيار الوصول للصور المحددة، ويختار الصور التي لا يمانع في وصول التطبيق لها، أو يعطل خيار الوصول للصور بشكل نهائي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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