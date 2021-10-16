أخبار عاجلة

مدرب برشلونة "كومان": علينا التحلي بالشجاعة وتحقيق الفوز على ريال مدريد -
"التصنيع" تُوَقّع مذكرة تفاهم لدعم مبادرات منصة "إحسان" -
السفير البريطاني لدى المملكة يرحّب بإعلان ولي العهد بشأن مبادرة "السعودية الخضراء" -
وزارة الثقافة ترسم البهجة على وجوه أهالينا في قرى بني سويف -
الرئيس السيسي يستقبل رئيس وزراء جمهورية ألبانيا بقصر الاتحادية -
الجناح المصري يستقبل الدول المشاركة بمعرض فرانكفورت الدولي للكتاب -
غادة إبراهيم تتصدى للتنمر في أحدث أفلامها «راضي» -
لاستقبال مليون و200 ألف زائر في كأس العالم.. قطر تلجأ للقوراب وقرى ذات طابع صحراوى -
رئيسة الحكومة التونسية تستقبل أنس جابر لتهنئتها على إنجازاتها العالمية -
"الصناعات كثيفة الكربون: تحول واسع النطاق".. جلسة في "السعودية الخضراء" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

في دوري المحترفين.. الفيحاء يستعيد نغمة الانتصارات من بوابة الرائد

Print

في دوري المحترفين.. الفيحاء يستعيد نغمة الانتصارات من بوابة الرائد

نجح فريق الفيحاء الأول لكرة القدم في استعادة نغمة الانتصارات على حساب الرائد بهدف دون رد؛ ليواصل الأخير نتائجه الهزيلة في المسابقة، وذلك في اللقاء الذي أُقيم اليوم السبت على ملعب مدينة المجمعة الرياضية في إطار منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبهذه النتيجة تقدَّم الفيحاء إلى المركز الثالث رافعًا رصيده إلى 13 نقطة، بينما تجمد رصيد الرائد عند 11 نقطة؛ ليتراجع للمركز السابع.

ومنح المحترف البرازيلي رامون لوبيز التقدم للفيحاء عند الدقيقة الـ35 من رأسية جميلة بعد أن تابع العرضية المثالية من مواطنه ريكاردو ريلر في الشباك مسجلاً سادس أهدافه؛ ليرتقي لصدارة قائمة الهدافين برفقة تاوامبا لاعب التعاون.

وفي الشوط الثاني لم ينجح الفريقان في زيارة الشباك رغم الفرص التي سنحت لهم؛ لينتهي اللقاء بوصول الفيحاء إلى انتصاره الرابع بالمسابقة هذا الموسم.

في دوري المحترفين.. الفيحاء يستعيد نغمة الانتصارات من بوابة الرائد

في دوري المحترفين.. الفيحاء يستعيد نغمة الانتصارات من بوابة الرائد

الفيحاء الرائد الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مدرب برشلونة "كومان": علينا التحلي بالشجاعة وتحقيق الفوز على ريال مدريد

مدرب برشلونة "كومان": علينا التحلي بالشجاعة وتحقيق الفوز على ريال مدريد

"التصنيع" تُوَقّع مذكرة تفاهم لدعم مبادرات منصة "إحسان"

"التصنيع" تُوَقّع مذكرة تفاهم لدعم مبادرات منصة "إحسان"

السفير البريطاني لدى المملكة يرحّب بإعلان ولي العهد بشأن مبادرة "السعودية الخضراء"

السفير البريطاني لدى المملكة يرحّب بإعلان ولي العهد بشأن مبادرة "السعودية الخضراء"

"الصناعات كثيفة الكربون: تحول واسع النطاق".. جلسة في "السعودية الخضراء"

"الصناعات كثيفة الكربون: تحول واسع النطاق".. جلسة في "السعودية الخضراء"