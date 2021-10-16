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النصر يقسو على الوحدة الإماراتي بخماسية.. وينتظر الفائز من لقاء الهلال و"بيروزي"

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"حمدالله " تنفَّس.. تأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021

النصر يقسو على الوحدة الإماراتي بخماسية.. وينتظر الفائز من لقاء الهلال و

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إلى الدور نصف النهائي بدوري أبطال آسيا 2021، وذلك على حساب شقيقه الوحدة الإماراتي 5/ 1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على أرض ملعب جامعة الملك سعود "مرسول بارك" في العاصمة الرياض.

الشوط الأول انتهى بتقدُّم النصر بهدف السبق، أحرزه المغربي عبدالرزاق حمدالله عند الدقيقة السابعة.

في المقابل باتت ردة الفعل للوحدة سلبية من قِبل اللاعبَين (جواوو بيدرو وعمر خريبين) عند الدقيقتين الـ16، والـ20.

وفي الشوط الثاني انتفضت الكتيبة الصفراء مبكرًا؛ فأضاف الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف الهدف الثاني عند الدقيقة الـ52 إثر تسديدة أرضية زاحفة، أتبعها عبدالفتاح عسيري بهدف التعزيز الثالث عند الدقيقة الـ56 بعد عرضية مثالية وصلته من "حمدالله".

وعاد "ماشاريبوف" لزيارة الشباك بهدف رابع لفريقه النصر عند الدقيقة الـ64، ثم أضاف البديل الناجح سامي النجعي الهدف الخامس برأسية جميلة عند الدقيقة الـ74.

وأحرز قائد الوحدة "المخضرم" إسماعيل مطر الهدف الشرفي "الوحيد" لفريقه عند الدقيقة الثانية من الوقت بدلاً من الضائع 2+90.

وينتظر النصر الفائز من مواجهة الهلال السعودي ونظيره "بيروزي" الإيراني.

النصر يقسو على الوحدة الإماراتي بخماسية.. وينتظر الفائز من لقاء الهلال و

النصر يقسو على الوحدة الإماراتي بخماسية.. وينتظر الفائز من لقاء الهلال و

النصر يقسو على الوحدة الإماراتي بخماسية.. وينتظر الفائز من لقاء الهلال و

النصر يقسو على الوحدة الإماراتي بخماسية.. وينتظر الفائز من لقاء الهلال و

النصر يقسو على الوحدة الإماراتي بخماسية.. وينتظر الفائز من لقاء الهلال و

النصر يقسو على الوحدة الإماراتي بخماسية.. وينتظر الفائز من لقاء الهلال و

النصر يقسو على الوحدة الإماراتي بخماسية.. وينتظر الفائز من لقاء الهلال و

النصر يقسو على الوحدة الإماراتي بخماسية.. وينتظر الفائز من لقاء الهلال و

النصر يقسو على الوحدة الإماراتي بخماسية.. وينتظر الفائز من لقاء الهلال و

النصر يقسو على الوحدة الإماراتي بخماسية.. وينتظر الفائز من لقاء الهلال و

النصر يقسو على الوحدة الإماراتي بخماسية.. وينتظر الفائز من لقاء الهلال و

النصر يقسو على الوحدة الإماراتي بخماسية.. وينتظر الفائز من لقاء الهلال و

النصر يقسو على الوحدة الإماراتي بخماسية.. وينتظر الفائز من لقاء الهلال و

النصر يقسو على الوحدة الإماراتي بخماسية.. وينتظر الفائز من لقاء الهلال و

النصر يقسو على الوحدة الإماراتي بخماسية.. وينتظر الفائز من لقاء الهلال و

النصر يقسو على الوحدة الإماراتي بخماسية.. وينتظر الفائز من لقاء الهلال و

النصر يقسو على الوحدة الإماراتي بخماسية.. وينتظر الفائز من لقاء الهلال و

النصر يقسو على الوحدة الإماراتي بخماسية.. وينتظر الفائز من لقاء الهلال و

النصر يقسو على الوحدة الإماراتي بخماسية.. وينتظر الفائز من لقاء الهلال و

النصر يقسو على الوحدة الإماراتي بخماسية.. وينتظر الفائز من لقاء الهلال و

النصر يقسو على الوحدة الإماراتي بخماسية.. وينتظر الفائز من لقاء الهلال و

النصر يقسو على الوحدة الإماراتي بخماسية.. وينتظر الفائز من لقاء الهلال و

النصر يقسو على الوحدة الإماراتي بخماسية.. وينتظر الفائز من لقاء الهلال و

النصر يقسو على الوحدة الإماراتي بخماسية.. وينتظر الفائز من لقاء الهلال و

النصر يقسو على الوحدة الإماراتي بخماسية.. وينتظر الفائز من لقاء الهلال و

النصر يقسو على الوحدة الإماراتي بخماسية.. وينتظر الفائز من لقاء الهلال و

النصر يقسو على الوحدة الإماراتي بخماسية.. وينتظر الفائز من لقاء الهلال و

النصر دوري أبطال آسيا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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