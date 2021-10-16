بعد تشغيل المصانع.. البنك الأهلي: زيادة حجم المبيعات بمعدل نمو وصل لـ67%

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قال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إنه تم إعادة تشغيل 59 مصنعا للعمل مرة أخرى وبالطاقة الإنتاجية المناسبة لها، مما أدى إلى تحولها من نزيف الخسائر إلى تحقيق أرباح، مشيرًا إلى أن بعض تلك المصانع كانت متوقفة بالكامل وبعضها كان على وشك التوقف بسبب تعثر مالكيها ووجود عجز كبير في السيولة لدى تلك المصانع بما يمنحها القدرة على الاستمرار في العمل بالكفاءة والقدرة المتوقعة.

وأضاف «أبوالفتوح»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسن عثمان، ببرنامج «وطن رقمي»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن إعادة تشغيل تلك المصانع للعملاء المتعثرين أسفر عن زيادة حجم المبيعات بمعدل نمو وصل إلى 67% من خلال مضاعفة الطاقة الإنتاجية لبعض المصانع، وما يتتبع ذلك من ارتفاع في حجم صادرات تلك المصانع وفتح أسواق خارجية جديدة لها، والحد من الواردات للمنتجات المماثلة لها بما يوفر حصيلة من العملات الأجنبية ويدعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أنه بسبب ارتفاع حجم صادرات تلك المصانع انعكس دعم البنك على تحسن الأداء المالي لتلك الأنشطة بما يؤهلها للوفاء بالتزاماتها المتعددة سواء للبنوك أو لموردي المواد الخام واحتياجات تلك المصانع باختلاف تخصصاتها؛ وكذا توفير الماكينات ومستلزمات التشغيل لبعض تلك المصانع، مضيفًا أن المصانع التي قام البنك بتعويمها تشمل أنشطة اقتصادية متنوعة منها أنشطة مصنعات غذائية، مستلزمات طبية، ومصنوعات معدنية، مشروعات سياحية، مواد بناء ومقاولات، منتجات معدنية، منتجات بلاستيكية، ملابس، صناعات هندسية وغيرها من الأنشطة ذات القيمة المضافة للاقتصاد المصري.