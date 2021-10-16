نجم الأهلي السابق يفتح النار ضد موسيماني بعد التعادل مع بطل النيجر

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فتح أحمد فوزي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، النار ضد الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأحمر، وذلك عقب التعادل مع الحرس الوطني بطل النيجر.

وكان الأهلي تعادل مع الحرس الوطني، بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيت بينهما مساء السبت، ضمن ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال افريقيا.

وقال أحمد فوزي، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«الأهلي قدم مباراة سيئة للغاية أمام بطل النيجر، الأهلي ليس في أحسن حالاته منذ نهاية الموسم الماضي».

وأضاف:«الفريق الأحمر، لديه وفرة عددية في جميع المراكز، ولكن موسيماني، يعتمد على تشكيل ثابت وطريقة لعب ثابتة، ويعتمد على الكرات الطولية، وهذه ليست طريقة لعب الأهلي».