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مرتبط سلة يهزم طلائع الجيش في الدورة المجمعة الأولى

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مرتبط سلة الزمالك يهزم طلائع الجيش في الدورة المجمعة الأولى مرتبط سلة يهزم طلائع الجيش في الدورة المجمعة الأولى

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فاز فريق مرتبط كرة السلة بنادي تحت 18 عاما على نظيره طلائع الجيش بنتيجة 61/73 في إطار الجولة الثالثة والأخيرة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت بالصالة المغطاة بالنادي ضمن منافسات الدورة المجمعة الأولى من دوري المرتبط.

كان الفريق فاز على كل من: الشمس 50/64 ومصر للتأمين 54/67 في إطار الجولتين السابقتين من الدورة ذاتها.

وأشاد محمد أبوفريخة المدير الفني للفريق بالأداء المتميز الذي ظهر به اللاعبون خلال مباريات الدورة المجمعة وإصرارهم على تحقيق الفوز وحسم اللقاءات لصالح الأبيض.

كما قرر أبوفريخة منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 24 ساعة، على أن يستأنف الفريق تدريباته الجماعية الاثنين المقبل، استعدادا لخوض مباريات المجمعة الثانية من البطولة.

ومن المقرر أن يلاقي مرتبط السلة كلا من: الشمس الأربعاء 20 أكتوبر الجاري ومصر للتأمين الخميس 21 أكتوبر، وطلائع الجيش الجمعة 22 أكتوبر، في إطار منافسات الدورة المجمعة الثانية لبطولة دوري المرتبط.

المصرى اليوم

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