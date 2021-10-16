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رقم سلبي للأهلي في ضربة البداية الأفريقية للمرة الأولى منذ 2016

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رقم سلبي للأهلي في ضربة البداية الأفريقية للمرة الأولى منذ 2016 رقم سلبي للأهلي في ضربة البداية الأفريقية للمرة الأولى منذ 2016

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حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مباراة الأهلي والحرس الوطني بطل النيجر، في المباراة التي جمعت الطرفين على ملعب الأخير، في إطار ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يفشل خلالها الأهلي في تحقيق الفوز مع ضربة البداية لمشواره في دوري الأبطال منذ نسخة 2016، حينما استهل المسابقة بتعادل سلبي أمام ريكرياتيفو بطل أنجولا.

في 2017 فاز الأهلي فاز الأهلي في ضربة البداية على بيدفسيست الجنوب أفريقي بهدف نظيف في القاهرة.

في 2018 استهل الأهلي النسخة بالفوز برباعية نظيفة على مونانا الجابوني في القاهرة.

في 2018-2019 فاز الأهلي على جيما الإثيوبي بثنائية نظيفة في القاهرة أيضًا.

في نسخة 2019-2020 انتصر الأهلي برباعية نظيفة في برج العرب على حساب اطلع برة بطل جنوب السودان.

وفي النسخة الماضية حقق الأهلي الفوز خارجياً على سونيديب بطل النيجر بهدف نظيف.

المصرى اليوم

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