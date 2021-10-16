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إلهام شاهين بفستان «تايجر» في اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي

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إلهام شاهين بفستان «تايجر» في اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي إلهام شاهين بفستان «تايجر» في اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي

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خطفت الفنانة إلهام شاهين، أنظار الجميع على «الريد كاربت» في فعاليات اليوم الثالث لمهرجان الجونة السينمائي بدورته الـ5، حيث ظهرت بإطلالة جذابة وأنيقة، وارتدت فستانا فضفاضا «تايجر»، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على مكياج هادئ وبسيط، واختارت تسريحة الشعر القصير.


وحرص عدد كبير من النجوم على المشاركة في فعاليات اليوم الثالث للمهرجان على رأسهم: ليلى علوي، هالة صدقي، بشرا، درة، هند صبري، أروى جودة، رانيا يوسف، بسنت شوفي، نسرين طافش، دينا الشربيني.

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة عدد كبير من نجوم ونجمات الفن.

المصرى اليوم

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