وكيل «كاتدرائية الاسكندرية»: الإيجابية واحترام العلم والعلاقات المتميزة مع المسؤولين ٣ صفات يتحلى بها البابا

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قال القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالأسكندرية، إن قداسة البابا تواضروس الثانى،يتحلى بثلاث صفات مميزة، هي، الإيجابية، احترام العلم، العلاقات المتميزة مع المسئولين، مشيرًا الأعمال الرعوية التي قام بها قداسته، بمساندة النعمة الإلهية في الإسكندرية.

جاء ذلك خلال لقاء البابا بمجمع كهنة الإسكندرية مساء اليوم بالمقر البابوي بالإسكندرية.

وفي المجال الرعوي، قال وكيل البطريركية، أن قداسة البابا دشن ثلاثة كنائس وسام كاهنين ومنح ١٦ كاهن رتبة القمصية خلال العام الجاري، إلى جانب تكريم خدمة الابن الشاطر للمدمنين المتعافين والمتفوقين وأوائل الشهادات ولقاء خدمة لجنة المرأة وظاهرة العنف الأسري ضد المرأة.

وعلى صعيد التدبير الرعوي، قال القمص أبرآم أن قداسته التقى الآباء أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالقاهرة والأسكندرية، وذلك في أبريل الماضي، كما عقد اجتماعًا مع أعضاء الأمانة العامة للمستشفيات بالإسكندرية.

وفي سياق اهتمام قداسة البابا بالتعليم بالأسكندرية كرم قداسته خريجي الكلية الإكليريكية ومدرسة تيرانس ومركز البابا كيرلس عمود الدين.

وفي إطار العلاقات العامة التقى قداسة البابا بمحافظ الإسكندرية ونوابه، وزار مقر القوات البحرية.

وعقب كلمة وكيل البطريركية بالإسكندرية التي جاء بمناسبة اقتراب العيد التاسع لتنصيب قداسة البابا على كرسي مارمرقس، تم عرض فيلم تسجيلي تضمن كلمات محبة لقداسته بهذه المناسبة، من الآباء الأساقفة وبعض الآباء الكهنة.

وألقى بعده قداسة البابا كلمته على الآباء الحضور، أوصى خلالها بعدة أمور من بينها لا تخدع نفسك بأنك أفضل من الآخرين، وأقبل الكلمة المسموعة في كل حين كأنها رسالة شخصية لك، وانتهز الفرص المتاحة بين يديك: الصحة، الوقت، الصلاة، الصوم، وعن الأصوات التي يجب أن تكون الأذن الروحية حساسة لها أشار قداسة البابا إلى صوت الضمير، صوت الوصية، صوت المرشد الروحي، صوت الطبيعة، صوت الحياة، صوت الكنيسة وآبائها.

وفي ختام اللقاء قدم قداسته بعض الهدايا التذكارية للآباء الكهنة الحاضرين.

حضر اللقاء الآباء أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالأسكندرية، الأنبا بافلي (قطاع المنتزه) والأنبا إيلاريون (قطاع غرب) والأنبا هرمينا (قطاع شرق).

وكيل "كاتدرائية الاسكندرية": الإيجابية واحترام العلم والعلاقات المتميزة مع المسئولين ٣ صفات يتحلى بها البابا (صور)

وكيل "كاتدرائية الاسكندرية": الإيجابية واحترام العلم والعلاقات المتميزة مع المسئولين ٣ صفات يتحلى بها البابا (صور)

وكيل "كاتدرائية الاسكندرية": الإيجابية واحترام العلم والعلاقات المتميزة مع المسئولين ٣ صفات يتحلى بها البابا (صور)