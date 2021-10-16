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وزير الدفاع اللبناني: الطرفان أطلقا النار في اشتباكات بيروت

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وزير الدفاع اللبناني: الطرفان أطلقا النار في اشتباكات بيروت وزير الدفاع اللبناني: الطرفان أطلقا النار في اشتباكات بيروت

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قال وزير الدفاع اللبناني العميد موريس سليم، إن «التدافع والاشتباك في بيروت، الخميس، أديا إلى إطلاق النار»من الطرفين«، وأكد أن»ما شهدناه في الطيونة لن يتكرر، ولا تطورات مرتقبة«، مشدداً على أن»القوى الأمنية منتشرة«.

وسقط 7 ضحايا خلال اشتباكات عنيفة، في منطقة الطيونة بالعاصمة اللبنانية بيروت، الخميس الماضي، تزامناً مع تظاهرة دعا لها حزب الله وحركة أمل، ضد المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار.

وأضاف سليم لقناة «إم تي في» اللبنانية، أن «القرار في شأن قاضي انفجار مرفأ بيروت يُتخذ في القضاء لا في السياسة»، موضحاً أن «الجيش ومديرية المخابرات لا يخضعان لضغوط متعلقة بالتحقيقات».

المصرى اليوم

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