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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، إن مؤتمر الدواء حول توطين صناعة الأدوية بمصر، في نسخته الثانية، يهدف إلى توطين صناعة الدواء وتشجيع الشركات العالمية على إنتاج الدواء في مصر.

ولفت مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، في تصريحات لـ «إكسترا نيوز»، على هامش مؤتمر«الأهرام» السنوي الثاني للدواء حول توطين صناعة الأدوية بمصر، إلى أن المؤتمر في نسخته الثانية يدرس مشاكل والأمور الخاصة بالصناعات الدوائية، أما بعد جائحة كورونا صدر تكليف الرئيس عبدالفتاح السيي بالسعي لتوطين الصناعات الدوائية الحديثة خاصة أدوية الأورام وبعض المواد الخام.

وأردف: «نسعى في مصر بكل الطاقات، ولن تكون هناك حواجز لتطبيق الاستراتيجية، هناك إرادة سياسية قوية جدا لتطبيق مفهوم توطين الصناعات الدوائية الحديثة بمصر».

ولفت تاج الدين، إلى أن صناعة الدواء بدأت في مصر عام 1936، وحدثت طفرة 1960، والآن أصبح لدينا أكثر من 55 شركة دواء، مردفا: «جائحة كورونا كشفت لنا ضرورة أن يكون عندك إمكانيات وطاقات محلية لتوفير الاحتياجات الدوائية ووفرة للتصدير».