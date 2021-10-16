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خبيرة: تخطو خطوات سريعة في دعم التحول الرقمي والشمول المالي

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خبيرة: مصر تخطو خطوات سريعة في دعم التحول الرقمي والشمول المالي خبيرة: تخطو خطوات سريعة في دعم التحول الرقمي والشمول المالي

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قالت المهندسة هبة الميهي، خبيرة التحول الرقمي، إن الدولة المصرية تخطو خطوات سريعة وكبيرة جدا في دعم والتحول الرقمي والوصول للشمول المالي بأسرع وقت من خلال اشتراطات البنك المركزي من خلال دعم مبادرات البنك المركزي في الشمول المالي، إلى جانب دعم الشركات الجديدة التي تسعى للدخول للسوق الشمول المالي.

وأضافت «الميهي»، خلال لقائها مع الإعلامي حسن عثمان، ببرنامج «وطن رقمي»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أنه لا تزال المنطقة العربية تسجل أدنى المستويات في العالم فيما يخص الشمول المالي، حيث يمتلك نحو 37% فقط من البالغين في الدول العربية حسابات مصرفية، أي حوالي 160 مليون شخص عربي أو 63% من البالغين مستبعدين من الخدمات المالية والتمويلية الرسمية.

وتابعت: «المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمُتناهية الصغر هي المحرك الرئيسي لخلق فرص العمل وتوليد الدخل وتحفيز النمو الاقتصادي»، مشيرة إلى أنه على حكومات الدول العربية تبني استراتجية شاملة تهدف إلى الاعتماد على المدفوعات الرقمية والتكنولوجيا المالية كأداة رئيسية لتعزيز الشمول المالي والتحول إلى الاقتصاد غير النقدي، وذلك عبر تحديث البنية التحتية للاتصالات، وإعداد قانون لتطوير المعاملات المالية غير النقدية تحت مظلة البنوك المركزية.

المصرى اليوم

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