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قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن الراحل الدكتور فوزي فهمي، يعد مؤسس البنية التحتية الثقافية في مصر.

أضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه وصل إلى القاهرة لحضور الجنازة قادما من الجونة ولكنه تأخر قليلا وقدم واجب العزاء لأسرة الراحل وزوجته المذيعة ميرفت سلامة في المقابر.

وكشف الدكتور أشرف زكي أن عزاء الراحل الدكتور فوزي فهمي غدا الأحد بعد صلاة المغرب في مسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد. وتابع نقيب المهن التمثيلية أن أهم ما يجب أن يتم إطلاق اسم الراحل الدكتور فوزي فهمي على أحد الشوارع أو الميادين.