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رئيس مركز البحوث الزراعية يتفقد محطة بحوث سخا بكفر الشيخ

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رئيس مركز البحوث الزراعية يتفقد محطة بحوث سخا بكفر الشيخ رئيس مركز البحوث الزراعية يتفقد محطة بحوث سخا بكفر الشيخ

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استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، خلال جولته بمحطة بحوث سخا والحقول الارشادية لمحصول القطن والأرز بكفر الشيخ، موقع إعداد تقاوي الذرة الشامية بالمحطة، الأصناف الجديدة من الذرة الشامية والأرز والقطن، وخاصة الهجن من الأرز والتي تتحمل التغيرات البيئية والملوحة وقلة المياه وتتميز بأنها عالية الانتاجية، إضافة للأصناف الجديدة لمحصول القطن، اضافة للقطن الملون والذي تتم زراعته لأول مرة في على مساحة 100 فدان.

وأكد سليمان، أن المحطات البحثية صمام أمان للأمن الغذائي المصري، وهي تعمل حاليا على تطوير أساليبها في استنباط الأصناف الجديدة المقاومة للآفات المختلفة علاوة على تحملها ندرة المياه وبالتالي تأمين الغذاء للشعب المصري، وأن علماء مركز البحوث يتحملون مسؤولية إنتاج أصناف المحاصيل المختلفة وتوفيرها للمزارعين بجودة عالية للحصول على أعلى إنتاجية علاوة على مواجهة المشاكل التي قد تنتج عن الآفات المختلفة في ظل محدودية .

المصرى اليوم

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