اللجنة العلمية لمكافحة كورونا تكشف الفئات المستحقة لـ الجرعة الثالثة من اللقاح

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قال الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن جرعة لقاح الأنفلونزا الموسمية التي يتم إعطائها إلى مرضي النزلات الشعبية المتكررة والالتهابات الفيروسية بسبب الأنفلونزا، ليس لها علاقة بكورونا وتهدف إلى تحسين جهاز المناعة .

أضاف عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن«المذاع على قناة»الحدث اليوم«، أن تطعيم الأنفلونزا له مواعيد وهو آخر شهر 9 وأول شهر 10، مؤكدًا أن هناك نوعين من جرعات كورونا التي يتم إضافتها مثل الجرعة التعزيزية الجرعة الإضافية .

وأوضح عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أن هناك أشخاص يتناولون الجرعة الأولي والثانية ولا تكون أجسامهم مناعة فبالتالي يتم إعطائهم جرعة إضافية، لافتًا إلى أن الأشخاص الذين تلقوا الجرعتين من اللقاحات وكونت أجسامهم مناعة يتم إعطائهم جرعة تعزيزية «الجرعة الثالثة» ويجب أن يختص بهذه الجرعة القطاع الطبي لأنه أكثر عرضة للإصابة المتكررة بالفيروس وكبار السن.