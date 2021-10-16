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حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نتيجة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد نظيره الحرس الوطني بطل النيجر في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت 16-10-2021 في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا في موسمها الحالي.

تقدم الأهلي عن طريق على معلول في الدقيقة 19 من ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء بعدما قام حارس المرمى بعرقلة محمد شريف داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 76 سجل ديوري هدف التعادل لفريق الحرس الوطني بعدما استغل دربكة امام مرمى النادي الأهلي، لينتهي اللقاء بالتعادل 1-1.