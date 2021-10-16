إعدام أكثر من 1.5 طن أغذية وغلق مصنعين في ديرب نجم بالشرقية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة موسعة للمرور على المنشآت الغذائية بمركز ومدينة ديرب نجم، يرافقه مراقبي الأغذية بمديرية الشؤون الصحية، ومديرة الإدارة الصحية بديرب نجم، ومفتشي مكتب الأغذية بالإدارة الصحية، في إطار الإستعدادات لذكري المولد النبوي الشريف، واستكمالا للحملات المكثفة على المنشآت الغذائية والأسواق، لضمان وصول غذاء آمن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين بالمحافظة.



خلال الحملة تم مداهمة عدد من المنشآت الغذائية، وتبين وجود مصنعين أحدهما للحلويات، والآخر لمنتجات الألبان بديرب نجم، بهما نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتم على الفور مخاطبة الجهات المختصة، لغلق المصنعان لما يمثلاه من خطر داهم على الصحة العامة، كما تم إعدام طن و٣٦٠ كجم، حلويات وهوالك إنتاج وخامات وجبن، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم ضبط ٣٠٠ كجم جبن، لسوء التخزين وعدم وجود بيانات على المنتج، وتم سحب ٤ عينات وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، كما تم تحرير ٤ محاضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة.



أكد الدكتور هشام مسعود استمرار الحملات المكثفة على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين بمحافظة الشرقية.