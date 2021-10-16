أخبار عاجلة

مدرب برشلونة "كومان": علينا التحلي بالشجاعة وتحقيق الفوز على ريال مدريد -
"التصنيع" تُوَقّع مذكرة تفاهم لدعم مبادرات منصة "إحسان" -
السفير البريطاني لدى المملكة يرحّب بإعلان ولي العهد بشأن مبادرة "السعودية الخضراء" -
وزارة الثقافة ترسم البهجة على وجوه أهالينا في قرى بني سويف -
الرئيس السيسي يستقبل رئيس وزراء جمهورية ألبانيا بقصر الاتحادية -
الجناح المصري يستقبل الدول المشاركة بمعرض فرانكفورت الدولي للكتاب -
غادة إبراهيم تتصدى للتنمر في أحدث أفلامها «راضي» -
لاستقبال مليون و200 ألف زائر في كأس العالم.. قطر تلجأ للقوراب وقرى ذات طابع صحراوى -
رئيسة الحكومة التونسية تستقبل أنس جابر لتهنئتها على إنجازاتها العالمية -
"الصناعات كثيفة الكربون: تحول واسع النطاق".. جلسة في "السعودية الخضراء" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

يهزم المصري البورسعيدي بثلاثية في بطولة الجمهورية 2005

Print
الزمالك يهزم المصري البورسعيدي بثلاثية في بطولة الجمهورية 2005 يهزم المصري البورسعيدي بثلاثية في بطولة الجمهورية 2005

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

فاز فريق كرة القدم بنادي مواليد 2005 على المصري البورسعيدي بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مجمع ملاعب الناشئين بالقلعة البيضاء بالجولة الثانية لبطولة الجمهورية .

أحرز أهداف الزمالك: يوسف حسن، يوسف وائل وعمار ياسر.

وسيطر لاعبو الزمالك على معظم أوقات اللقاء وظهر جميع اللاعبين بشكل متميز سواء فنيا أو بدنيا.

ويتكون الجهاز الفني لفريق 2005 من: شريف خليل محمد مدربا، إسلام عادل المأمور مدربا مساعدا، محمد عبدالحميد كيبر مدرب حراس مرمى، محمد كمال الدين إداري الفريق، ياسين غنيم أخصائى علاج طبيعى وناصر أحمد مهمات.

من جانبه أكد شريف خليل مدرب الفريق أن الزمالك يستحق الفوز وبجدارة في لقاء اليوم، نظرا لتميز اللاعبين وتنفيذ كل المطلوب منهم فنيا.

وأضاف أن انطلاقة الموسم متميزة سواء بالفوز باللقاء الأول أمام هويدي الفيوم بالإضافة إلى فوز اليوم على المصري البورسعيدي.

وأشار إلى أن هدفه الدائم هو الفوز ولا شيء سواه وهذا ما ينقله دائما للاعبين بشكل مستمر، مؤكدا أنه يخوض كل لقاء وكأنه مباراة كأس لا بديل فيها عن المكسب فقط من أجل الوصول التتويج بالبطولة .

وبخصوص إيقاف القيد تحدث قال إن هذة الظروف هي على كل الفرق بالنادي ويحاول جاهدا بمساعدة بدر حامد رئيس قطاعات الناشئين والمدير الفني للقطاعات حلها مع فريقه من خلال الاستعانة بلاعبين من مواليد 2006، ولكن المجموعة المتواجده في 2005 تقوم بدورها على أكمل وجه.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
إنبي يصدر بيانًا بشأن مباراته أمام الزمالك

إنبي يصدر بيانًا بشأن مباراته أمام الزمالك

أحمد زادة: خدمة اعضاء الزمالك لا تحتاج لمنصب او انتخابات

أحمد زادة: خدمة اعضاء الزمالك لا تحتاج لمنصب او انتخابات

بيراميدز يرفض استضافة مباريات الزمالك بالدوري

بيراميدز يرفض استضافة مباريات الزمالك بالدوري

كارتيرون يقرر صرف مكافآة إجادة للاعبي الزمالك بعد الفوز علي توسكر الكيني

كارتيرون يقرر صرف مكافآة إجادة للاعبي الزمالك بعد الفوز علي توسكر الكيني