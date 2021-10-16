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فاز فريق كرة القدم بنادي الزمالك مواليد 2005 على المصري البورسعيدي بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مجمع ملاعب الناشئين بالقلعة البيضاء بالجولة الثانية لبطولة الجمهورية .

أحرز أهداف الزمالك: يوسف حسن، يوسف وائل وعمار ياسر.

وسيطر لاعبو الزمالك على معظم أوقات اللقاء وظهر جميع اللاعبين بشكل متميز سواء فنيا أو بدنيا.

ويتكون الجهاز الفني لفريق 2005 من: شريف خليل محمد مدربا، إسلام عادل المأمور مدربا مساعدا، محمد عبدالحميد كيبر مدرب حراس مرمى، محمد كمال الدين إداري الفريق، ياسين غنيم أخصائى علاج طبيعى وناصر أحمد مهمات.

من جانبه أكد شريف خليل مدرب الفريق أن الزمالك يستحق الفوز وبجدارة في لقاء اليوم، نظرا لتميز اللاعبين وتنفيذ كل المطلوب منهم فنيا.

وأضاف أن انطلاقة الموسم متميزة سواء بالفوز باللقاء الأول أمام هويدي الفيوم بالإضافة إلى فوز اليوم على المصري البورسعيدي.

وأشار إلى أن هدفه الدائم هو الفوز ولا شيء سواه وهذا ما ينقله دائما للاعبين بشكل مستمر، مؤكدا أنه يخوض كل لقاء وكأنه مباراة كأس لا بديل فيها عن المكسب فقط من أجل الوصول التتويج بالبطولة .

وبخصوص إيقاف القيد تحدث قال إن هذة الظروف هي على كل الفرق بالنادي ويحاول جاهدا بمساعدة بدر حامد رئيس قطاعات الناشئين والمدير الفني للقطاعات حلها مع فريقه من خلال الاستعانة بلاعبين من مواليد 2006، ولكن المجموعة المتواجده في 2005 تقوم بدورها على أكمل وجه.