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يتعادل مع سموحة سلبيًا في بطولة الجمهورية 2001

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الزمالك يتعادل مع سموحة سلبيًا في بطولة الجمهورية 2001 يتعادل مع سموحة سلبيًا في بطولة الجمهورية 2001

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تعادل فريق كرة القدم بنادي مواليد 2001، مع سموحة بدون أهداف، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الأخير بالجولة الثالثة لبطولة الجمهورية.

وشهد اللقاء تألق لاعبي الزمالك وضياع أكثر من فرصة، كما ظهر السيد عطية حارس المرمي بشكل متميز وتصدى ببراعة لركلة جزاء بالشوط الثاني .

وشهد اللقاء تواجد محمد نديم حارس مرمى الزمالك على مقاعد البدلاء بعد قيده بشكل رسمي كلاعب محترف يوم الخميس الماضي في قائمة الفريق.
ويضم الجهاز الفني لفريق زمالك 2001 كلا من: محمد مصطفى “ممس” مدربا، سامى عبدالحليم مدربا مساعدا، أحمد زكريا مدربا مساعدا، حسنى مسعد مدرب حراس مرمى، حمدى يوسف إداري الفريق، أشرف محمود أخصائى علاج طبيعى ورفعت حمدي مهمات.

وأكد ممس أن الفريق ظهر بشكل خططي متميز خلال لقاء اليوم، خاصة أن فريق سموحة يضم لاعبين على مستوى جيد.. مضيفا أن اللقاء شهد تألق وظهور أكثر من لاعب بشكل متميز منهم السيد عطية حارس المرمى وثنائي الدفاع محمد طارق ومحمد حمدي بالإضافة إلى حاتم سكر ومحمد الخضري وباقي اللاعبين .

المصرى اليوم

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