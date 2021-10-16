أجنبي يقص شريط الأهداف فيعانق الأهلي اللقب.. هل دوّن معلول أول سطور النجمة 11 ؟

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مفارقة حدثت خلال ثلاث مرات سابقة، فيقص لاعب أجنبي شريط أهداف الاهلي في دوري أبطال أفريقيا ويعانق الفريق الأحمر اللقب في النهاية.

الدولي التونسي على معلول، سجل أول أهداف الأهلي في النسخة الجديدة من دوري أبطال أفريقيا 2021-2022، من ركلة جزاء أسكنها شباك حارس فريق الحرس الوطني بطل النيجر في لقاء حسمه التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 في ذهاب دور الـ 32 من المسابقة.

وجرت العادة على أن يحقق الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا مع كل مرة يفتتح خلالها لاعب أجنبي أهداف الفريق في النسخة.

البرازيلي فابيو جونيور كان على موعد مع أول أهداف الأهلي في نسخة 2012 في لقاء البن الاثيوبي بإياب دور الـ 32 من المسابقة، واستطاع المارد الأحمر من التتويج باللقب في النهاية على حساب الترجي التونسي.

من جديد يفتتح لاعب أجنبي أهداف الأهلي في ضربة البداية بدوري أبطال أفريقيا، حيث سجل التونسي على معلول هدف الفريق الأول في مرمى اطلع برة الجنوب سوداني في ذهاب الدور التمهيدي لنسخة 2019-2020، وينجح أبناء التتش في حصد النجمة التاسعة على حساب الغريم التقليدي الزمالك في نهائي تاريخي.

يأتي الدور على المالي أليو ديانج، فيسجل هدف فوز الأهلي في مستهل مشواره بدوري الأبطال بالنسخة الماضية في شباك سونديب بطل النيجر بذهاب دور الـ 32 ومن جديد يعانق الأهلي اميرته السمراء ويحتفظ باللقب ويظفر بالنجمة العاشرة.

معلول عاد ليقص شريط أهداف الأهلي في دوري الأبطال خلال لقاء الليلة أمام بطل النيجر، فتُرى ستتكرر مفارقة عناق المارد الأحمر للقب القاري مع افتتاح الأجانب للأهداف ؟