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«واس»: قدمت ملياري دولار لتعزيز الأمن الغذائي في 58 دولة حول العالم

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«واس»: السعودية قدمت ملياري دولار لتعزيز الأمن الغذائي في 58 دولة حول العالم «واس»: قدمت ملياري دولار لتعزيز الأمن الغذائي في 58 دولة حول العالم

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أعلنت أنها قدمت عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ما يقارب ملياري دولار لتعزيز الأمن الغذائي والتغذية في 58 دولة من الدول ذات الاحتياج.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية«واس» بأن المبلغ المقدم ساهم في تنفيذ 631 مشروعا استهدفت تأمين وتوزيع آلاف الأطنان من السلال الغذائية، والتمور، ولحوم الأضاحي، إضافة إلى تشغيل المخابز، وتوفير احتياجات التغذية للأطفال والأمهات، وتقديم المساعدات الزراعية، استفاد منها ملايين المحتاجين والنازحين واللاجئين في تلك الدول«.

وتابعت الوكالة «حظي اليمن الشقيق بالنصيب الأوفر من المشاريع الإنسانية للمركز في قطاعي الأمن الغذائي والتغذية، بواقع 125 مشروعا شملت جميع المحافظات اليمنية دون أي تمييز، بقيمة تجاوزت مليار و500 مليون دولار أمريكي، منها مساهمات بقيمة 244 مليون دولار قدمت خلال العام الجاري 2021م عبر برنامج الأغذية العالمي، تستهدف أكثر من 13 مليون مستفيد شهريا من الفئات الأكثر ضعفا».

المصرى اليوم

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