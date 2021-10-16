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السفير السعودي لدى الرباط يلتقي رئيس المغربية

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السفير السعودي لدى الرباط يلتقي رئيس الحكومة المغربية السفير السعودي لدى الرباط يلتقي رئيس المغربية
التقـــى سـفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية عبدالله بن سعد الغريري اليوم، برئيس المغربية عزيز أخنوش بمكتبه في رئاسة الحكومة، وهنأه على الثقة الملكية بتعيينه رئيسا للحكومة، كما هنأه على تشكيل الحكومة الجديدة متمنيا له التوفيق والسداد في مهامه ومسؤولياته في خدمة مصالح الوطن والمواطن.

وجرى خلال هذا اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها في كافة المجالات بما يخدم تطلعات القيادتين الحكيمتين لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين. كما تم خلال اللقاء تسليمه برنامج منتدى مبادرة الخضراء والشرق الأوسط الأخضر (قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر).

ونظرا لما يربط البلدين الشقيقين من علاقات أخويه وتاريخية واستراتيجية وقوية ومتجذره في العمق على مستوى القيادة والشعب وفي جميع المجالات، بالإضافة لما يوليه الملك محمد السادس من دعم ومسانده واهتمام لهذه المبادرة المهمة، فقد كلف رئيس الحكومة عزيز أخنوش بحضور هذا المنتدى ممثلا للعاهل المغربي، ويعكس هذا التكليف ما يوليه الملك محمد السادس من اهتمام بالعلاقات الأخوية والتاريخية بين المملكتين الشقيقتين وذلك بأن يكون أول حضور في مهمة رسمية خارجية لرئيس الحكومة المغربية بعد تعيينه وتشكيل الحكومة الجديدة هي للمملكة العربية السعودية.


الوطن السعودية

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