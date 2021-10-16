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حتى لا ننساهم.. نجوم زمن الفن الجميل على ريد كاربت «الجونة السينمائى»

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حتى لا ننساهم.. نجوم زمن الفن الجميل على ريد كاربت «الجونة السينمائى» حتى لا ننساهم.. نجوم زمن الفن الجميل على ريد كاربت «الجونة السينمائى»

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أعاد مصمم الجرافيك، الشاب محمد جابر، عددًا من نجوم الفن الجميل الراحلين للمشاركة والتواجد فى فعاليات مهرجان الجونة السينمائى وجمع بين الجيل الحالى وجيل زمن الفن الجميل، وسجل هذه اللحظات ونفذها، ولكن على طريقته الخاصة،

فاروق الفيشاوى

وعرض عددا من الصور لفنانى الأجيال الماضية بمهرجان الجونة، حيث حققت هذه الصور انتشارا واسعا بين المشاركين.

سمير غانم

البداية كانت بفكرة مصمم الجرافيك محمد جابر، الذى يعمل كمدير تسويق بإحدى الشركات الكبرى بالإمارات، وكانت الطريقة استخدام الفوتوشوب واختيار الصور المناسبة التى سيستخدمها لبعض الفنانين المؤثرين بتاريخ السينما المصرية وإجراء تعديل للصور، نتج عنها عدد كبير من التصميمات،

محمود عبدالعزيز

وهذه ليست المرة الأولى الذى يصمم فيها صورا للفنانين أو النجوم، ولكنها تعد الأولى ارتباطا بحدث كمهرجان الجونة السينمائى.

أحمد زكى

وتم عرض الصور ونالت إعجاب الفنانين المشاركين والجمهور، ومن بين نجوم الزمن الجميل فى مهرجان الجونة السينمائى سمير غانم ودلال عبدالعزيز ونور الشريف وأحمد زكى وسعيد صالح ومحمود ياسين ورجاء الجداوى وخالد صالح وحسن حسنى وأحمد راتب وعزت أبوعوف.

المصرى اليوم

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