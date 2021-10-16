أستاذ تخطيط عمراني: مبادرة حياة كريمة علاج مباشر للإسكان العشوائي

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قال الدكتور سيف الدين زياد، أستاذ التخطيط العمراني، أن مصر كانت تعاني من غياب التخطيط قبل 2014، مؤكدًا أن غياب التنمية عن عديد من المناطق أدى إلى ظهور العشوائيات.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه كانت هناك عدم عدالة في توزيع معدلات التنمية، وكانت الأقاليم والأرياف مناطق مهمشة.

واستطرد الدكتور سيف الدين زياد، أستاذ التخطيط العمراني، أن القاهرة والإسكندرية كانت تستحوذان على الاستثمارات المخصصة لكافة ربوع الجمهورية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أن مشروع حياة كريمة بمثابة العلاج المباشر للإسكان العشوائي، لافتا إلى أن الإستراتيجية العمرانية للقيادة السياسية هي أن المسكن حياة وبجانبه فرص العمل وشرايين الطرق التي تمتد في ربوع مصر.