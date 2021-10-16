أخصائية تغذية: نصف مشاكل العمود الفقري ناتجة عن النوم الخطأ

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قالت الدكتورة سارة المهدي، أخصائية التغذية العلاجية، إن التهاب العظام يدخل تحته تآكل الغضاريف والتهاب المفاصل، مشيرة إلى أن هناك بعض الأمراض التي تؤثر على التهاب المفاصل مثل مرض السمنة والسكر.

وتابعت «المهدي»، خلال حوارها مع الإعلاميتين إيناس الليثي وأمينة مهدي، ببرنامج «صحتك بالدنيا»، المذاع على فضائية «cbc»، مساء السبت، أن علاج التهاب المفاصل يكون من خلال الجلوس والنوم بشكل جيد، معقبة: «نصف مشاكل العمود الفقري ناتجة عن النوم بشكل غير صحيح».

ولفتت إلى أن الشخص الذي يعاني من مشاكل في المفاصل أو العمود الفقري بسبب طبيعة عمله، من الضروري أن يتناول كورس الـ جينوت«بصورة مستمرة، خاصة وأنه يحتوي على مواد طبيعية وليس له أي أعراض جانبية.