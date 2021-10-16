الأهلي يعلن التجديد لـ علي معلول عقب العودة من النيجر

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تعلن لجنة التعاقدات بالنادى الأهلي برئاسة أمير توفيق، التجديد رسميا للنجم التونسي على معلول، عقب عودة البعثة من النيجر عقب انتهاء مباراة الفريق أمام الحرس الوطنى بطل النيجر والتى أقيمت مساء اليوم «السبت» في نيامى عاصمة النيجر، وذلك بعدما أنهى الطرفان الاتفاق على كافة بنود تعاقد الجديد، وكافة التفاصيل المادية، بعدما أبدى اللاعب رغبته في الاستمرار مع النادى الأهلي رغم العروض التي تلقاها خلال الفترة الماضية.

نجح أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي في إنهاء الاتفاق مع التونسي على معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بشأن تجديد عقده.

ومن المنتظر أن يوقع اللاعب على عقود تجديده مع النادي الأحمر عقب عودة بعثة الفريق من النيجر مباشرة في جلسة تجمعه بمدبر التعاقدات في حضور وكيله، ويحصل معلول بعد تجديد عقده مع القلعة الحمراء على مليون و350 ألف دولار في الموسم، حيث ينتهي عقده الجديد بنهاية 2024.

الجدير بالذكر أن اللاعب نجح في تسجيل هدف في مباراة الفريق أمام الحرس الوطنى التي أقيمت اليوم، من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة في الشوط الأول.