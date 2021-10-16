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الإمارات وإسرائيل تتفقان في «إكسبو 2020 دبي» على خطوات مشتركة لدعم التبادل السياحي

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الإمارات وإسرائيل تتفقان في «إكسبو 2020 دبي» على خطوات مشتركة لدعم التبادل السياحي الإمارات وإسرائيل تتفقان في «إكسبو 2020 دبي» على خطوات مشتركة لدعم التبادل السياحي

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التقى الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة رئيس مجلس الإمارات للسياحة، يوئيل رازفوزوف وزير السياحة الإسرائيلي على هامش افتتاح الجناح الإسرائيلي في إكسبو 2020 دبي.

بحث الوزيران خلال اللقاء تطوير علاقات التعاون في القطاع السياحي بكل من دولة الإمارات وإسرائيل وسبل دعمها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

واتفق الوزيران على خطوات عملية مشتركة لدعم التبادل السياحي بين البلدين وبحثا زيادة الخطوط الجوية المباشرة بين مدن البلدين بهدف دعم النمو الاقتصادي للجانبين في المجالات كافة مع التركيز على قطاع السياحة.

وناقش الجانبان فرص التعاون الاقتصادي على المستويين الحكومي والخاص، وخلق فرص جديدة ومتنوعة لمجتمعي الأعمال في البلدين في القطاعات ذات الأولوية، وتعزيز الإمكانات المتاحة لدعم التبادل التجاري غير النفطي وتنويع الاستثمارات المتبادلة لمرحلة ما بعد جائحة «كوفيد-19»، وتشجيع الشركات على استكشاف الفرص المتاحة والاستثمار في قطاعات جديدة في أسواق البلدين.

وقال الفلاسي:«إن العلاقات الإماراتية- الإسرائيلية متنامية ونحرص على تعزيز نموها وتطويرها خلال الفترة المقبلة في المجالات الحيوية والمستقبلية ذات الاهتمام المشترك».. مشيراً إلى أن إكسبو 2020 دبي يقدم فرصة ذهبية لمجتمع الأعمال الإسرائيلي للاستفادة من الآفاق الواعدة للتعاون الاقتصادي بين الدولتين في مختلف المجالات الحيوية لا سيّما في مجال السياحة وتطوير المشاريع النوعية، من خلال الاستفادة من البيئة الاقتصادية التنافسية في الدولة، الأمر الذي سينعكس بصورة إيجابية على المشهد الاقتصادي في البلدين وأوضح أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات وإسرائيل بلغ نحو 700 مليون دولار أمريكي خلال عام واحد من الاتفاق الإبراهيمي للسلام.

وأشار معاليه إلى نجاح قطاع السياحة بالدولة في ترسيخ مكانته على خريطة السياحة العالمية بعدما حقق معدلات نمو ونسبة إشغال عالية بالمنشآت السياحية والفندقية متفوقاً على 10 وجهات سياحية رئيسية في العالم وذلك ثمرةً للجهود الحكومية المبذولة والجهات المعنية كافة في التغلب على التحديات التي فرضتها جائحة «كوفيد-19»، وفعالية المبادرات الحكومية لتنشيط السياحة بالدولة، مؤكداً مواصلة الجهود لاستكمال مسيرة النمو في المؤشرات الدولية للسياحة والخدمات الفندقية.

من جانبه قال رازفوزوف: «تحل هذه الأيام الذكرى السنوية الأولى للاتفاق الإبراهيمي للسلام ونؤكد على النجاح الكبير الذي حققه خلال هذه الفترة القصيرة في مختلف المجالات لاسيما قطاع السياحة.. فبالرغم من القيود والتباطؤ الناتجين عن جائحة كوفيد-19،إلا أن التبادل السياحي شهد زخماً كبيراً، حيث زار دولة الإمارات خلال هذه الفترة نحو 250 ألف سائح إسرائيلي، وسيحقق التعاون في هذا المجال مزيداً من النمو خلال الفترة المقبلة».. مؤكداً حرص بلاده على تنمية الشراكة مع دولة الإمارات، وتوثيق أواصر التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما قطاع السياحة والذي يمثل جسراً رئيساً لتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

المصرى اليوم

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