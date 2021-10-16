خبيرة تغذية: التوتر والضغوط يرفعان هرمون الجوع

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قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن هناك ضرورة لعدم تناول الطعام ليلاً، والابتعاد عن المياه الغازية، وتناول العصائر الفريش، وتناول الـثلاثة وجبات خلال الساعات النهارية، للابتعاد عن مرض السمنة.

وتابعت «سهيل»، خلال حوارها مع الإعلاميتين إيناس الليثي وأمينة مهدي، ببرنامج «صحتك بالدنيا»، المذاع على فضائية «cbc»، مساء السبت، أن الأم عليها أن تدخل ثقافة الخضروات إلى طعام الأطفال، والابتعاد عن الوجبات السريعة، للحفاظ على صحة الأطفال من مخاطر مرض السمنة، خاصة وأن زيادة الوزن تؤدي إلى الإصابة بالكثير من الأمراض مثل السكر والضغط والكوليسترول، خلاف أن السمنة تؤدي أحيانًا إلى التنمر على الأطفال.

وأشارت إلى أن التوتر والقلق والحزن والضغوط النفسية تؤدي إلى رفع هرمون الجوع في جسم الإنسان، وبالتالي عندما يتعرض الإنسان لمثل هذه الأمور يقوم بتناول المزيد من الطعام، وهذا ينعكس بشكل سلبي على زيادة الوزن.

ولفتت إلى أن هناك كورسات غذائية تساعد الأطفال على خفض الوزن، بدون الشعور بالجوع، وهذه الكورسات تعتبر مكملات غذائية، وتمد الطفل بالفيتامينات اللازمة.