استشاري: يحظر على أصحاب هذه الأمراض استخدام المنشطات الجنسية

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قال الدكتور ياسين الفقي، استشاري أمراض الذكورة والضعف الجنسي، إن بعض من يعاني من الضعف الجنسي يلجأ إلى الحلول الدوائية أو الحقن الموضعي، ومع مرور الوقت قد تكون هذه الحلول غير فعالة، فيتم اللجوء إلى الحول الجراحية من خلال تركيب الدعامة.

وتابع «الفقي»، خلال حواره مع الإعلاميتين إيناس الليثي وأمينة مهدي، ببرنامج «صحتك بالدنيا»، المذاع على فضائية «cbc»، مساء السبت، أن المريض بعدما يقوم بتركيب الدعامة يحصل على صلابة طبيعية للعضو الذكري، مشيرًا إلى أن الانتصاب بعد تركيب العضو يكون أقرب إلى الطبيعي، ويؤدي إلى علاقة زوجية طبيعية.

ولفت إلى أن هناك ضرورة للعمل على ضبط الأمراض الزمنة لتحسين الانتصاب، مثل مرضى السكر، مشيرًا إلى أن مرضى ارتفاع ضغط العين، ومن يعاني من زيادة السيولة، لا يصح طبيًا استخدام المنشطات أو العلاج الدوائي لضعف الانتصاب.