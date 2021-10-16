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بيراميدز «يغري» بن شرقي بعرض الـ30 مليون جنيه

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بيراميدز «يغري» بن شرقي بعرض الـ30 مليون جنيه بيراميدز «يغري» بن شرقي بعرض الـ30 مليون جنيه

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رصد مسؤولي نادى بيراميدز 30 مليون جنيه، من أجل ضم الجناح المغربي، أشرف بن شرقي لاعب ، والذي يماطل مسؤولى القلعة البيضاء في تجديد عقده، حيث ينتهى عقد اللاعب بنهاية الموسم المقبل ويحق له التوقيع لأي ناد في يناير المقبل، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ووفقا لمصدر قريب من أشرف بن شرقي، فإن إدارة بيراميدز تواصلت مع اللاعب واستطلعت رأيه في الانضمام لصفوف الفريق من أجل التعاقد معه مقابل 30 مليون جنيه في الموسم، وعلمت «المصري اليوم» أن اللاعب رحب بالتعاقد مع بيراميدز ورفض في الوقت نفسه فكرة الانضمام للنادى الأهلي حتى لا يخسر جماهير الزمالك، الذي يرتبط بهم بعلاقه وطيدة.

وبدات إدارة الفريق السماوي خط مفاوضات مع المحترف المغربى، تمهيدًا للحصول على توقيعه في انتقالات شهر يناير، خصوصًا أن عقده ينتهى مع الإدارة البيضاء بنهاية الموسم المقبل، وتعد مفاوضات نادى الزمالك مع المحترف المغربى أشرف بن شرقى لتجديد عقده تعتبر متعثرة حتى هذه اللحظة في ظل وجود خلافات بشأن الشرط الجزائى والمقابل المالى.

المصرى اليوم

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