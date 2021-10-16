10 آلاف متطوع.. صناع الحياة: نهدف لتطويرالقادة المجتمعيين ودمج الشباب فى التنمية

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افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت 16 أكتوبر، مجموعة من مشروعات الإسكان البديل للمناطق غير الآمنة بمنطقة حدائق 6 أكتوبر بالجيزة ضمن خطة الدولة لاستبدال المناطق العشوائية بمدن حضرية جديدة.

امتد مشروع «أهالينا 2» بمنطقة 6 أكتوبر على مساحة 15 فدان بتكلفة 1.1 مليار جنيه، استمر العمل بها لمدة 17 شهرًا.

وخلال احتفالية حضرها رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء أ.ح إيهاب الفار، ووزير الإسكان د/ عاصم الجزار ووزيرة التضامن الاجتماعي د/ نيفين القباج،

قال الرئيس السيسي إن وعي المواطن هو أهم عنصر لإنهاء ملف البناء غير المخطط على الأراضي الزراعية.

وطالب الرئيس السيسي المواطنين مشاركته الأحلام لتطوير الدولة وعدم الرضا بالقليل قائلاً «احلموا معايا.. ليه راضيين بقالب طوب تحطوه وخلاص»، مضيفًا أن حلمه بناء 3 ملايين وحدة للإسكان البديل بتكلفه تقترب 500 مليار جنيه للمليون وحدة.

وشدد «السيسي» أن الدولة أولت اهتمامها بجميع المصريين على مدار 7 أعوام الماضية.

شارك في الفعالية اللواء أ.ح محسن النعماني رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الحياة مصر، والمهندس أحمد موسى المدير التنفيذي للمؤسسة.

خلال كلمته أشار اللواء أ.ح إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إلى رؤية مصر 2030 التي تهدف للارتقاء بجودة حياة المصريين بكافة المناطق الجغرافية، وأوضح أن الدولة تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ 70 ألف وحدة سكنية جديدة كبديل للسكن غير الآمن.

وقال المدير التنفيذي لصناع الحياة المهندس أحمد موسى خلال كلمته، إن المؤسسة تنتشر من خلال متطوعيها في ربوع مصر وتركز خلال عملها على المصريين في أبعد نقطة ويأتي ذلك ليستكمل دور الدولة.

وأضاف «موسى» «التطوع هو كلمة السر والشباب هم وقوده.. متطوعو صناع الحياة أكثر من 10000 متطوع ينفذون الأنشطة الحالية المختلفة تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي وهم تحت أمر الدولة المصرية في كل وقت».

أشار «موسى» إلى أن صناع الحياة تشارك في تنمية المواطن المصري وإعادة تأهيله ودمجه بالتكامل مع دور الدولة وحرصها على توفير مستوى معيشة أفضل وبنية تحتية جيدة.

وأضاف المدير التنفيذي «من بين الإنجازات التي حققتها صناع الحياة؛ تشجيع 10000 مدمن على تلقي العلاج من خلال حملات التوعية، وتطوير البنية التحتية لـ 62 حضانة و21 مركزًا للأسرة والطفل، بالبرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة تحت رعاية ودعم وزارة التضامن الاجتماعي».

وخلال كلمتها أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي د/ نيفين القباج إلى دور مؤسسات المجتمع المدني وتعاونها الممثمر مع الدولة، لافتة إلى أن الدولة المصرية أرست منذ عام 2014 مبادئ العدالة وحقوق الإنسان وأصبح الإنسان أهم أولويات الدولة.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى التحدي الحقيقي الذي تواجهه الوزارة هو إيجاد فرص عمل مناسبة للعمالة غير المنتظمة.

وافتتح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان عدد من مشروعات الإسكان البديل بمنطقة الرويسات ومنطقة روضة السيدة زينب وقرية الصيادين بمدينة رأس البر ومشروع معًا بالسلام بمدينة العبور، وافتتح أيضًا السكن البديل لمنطقة أرض المصنع بالسلام والسكن البديل بمدينة الغردقة .