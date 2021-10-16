صدمة فى الاتحاد بسبب إصابة بواتينج فى الغضروف

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تلقي الجهاز الفنى للفريق الكروي الأول بنادى الاتحاد السكندري صدمة كبيرة بعد إصابة، الغاني بنجامين بواتينج لاعب زعيم الثغر، في الغضروف الهلالي الداخلي للركبة خلال تدريبات الاتحاد السكندري في معسكر الاتحاد المغلق استعدادًا للدورى الممتاز المقرر انطلاقه 25 أكتوبر الجاري.

وطلب حسام حسن المدير الفنى للفريق من الجهاز الطبي سرعة إعداد برنامج تأهيلي للاعب من أجل التعافي من الإصابة والعودة سريعا للمستطيل الأخضر خاصة وأنه كان أحد الأعمدة الأساسية التي اعتمد عليها الجهاز الفنى خلال فترة الإعداد الحالية.

وسجل مسئولو الاتحاد السكندرى القائمة الثانية بمقر الاتحاد المصرى لكرة القدم، وتقدم إيهاب جابر مدير شؤون اللاعبين بجميع عقود اللاعبين لتسجيل القوائم، حيث تم الاتفاق على تسجيل 27 لاعبا في نهايه التسجيل والمقرر لها اليوم الثانية عشرة مساء، وتم تسجيل 4 لاعبين مواليد 99، وكان الاتحاد قد تم استبدال مكانين بالقائمة الأولى وهم محمود رزق ومحمود شعبان وستبقى 3 أماكن للاتحاد في يناير المقبل، كما تم تسجيل الثنائى كريم يحيى ومحمد عطوة في قائمة الانتظار ولا يحق لهم الانتقال إلى ناد إلا في مرحلة قيد جديدة يناير المقبل.