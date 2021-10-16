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حملة أمنية شاملة لضبط الشاحنات المخالفة

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الأرصاد تتوقع شتاء قاسيا

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد المملكة شتاء قاسيا تصل فيه درجات الحرارة إلى ما دون الصفر، متأثرا بظواهر جوية "متطرفة"...

d0d1c12f99.jpgأبها :الوطن
c766ce4747.jpg10 ربيع الأول 1443 هـ

بالصور .. السيطرة على حريق في جبل ناصر بالنماص

نشب حريق، مساء اليوم السبت، في جبل ناصر الواقع بالقرب من منتزه «آل وليد» في محافظة النماص بمنطقة عسير، وباشرته فرق الدفاع المدني...

icon-byline.pngأبها: غلا أبو شرارة
icon-clock.png10 ربيع الأول 1443 هـ

القصيم : استعادة مركبة مسروقة والقبض على الجاني

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة القصيم المقدم بدر السحيباني أن الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكنت من استعادة مركبة مسروقة والقبض على...

icon-byline.pngبريدة : الوطن
icon-clock.png10 ربيع الأول 1443 هـ

رياح باردة على شمال المملكة وأجواء مغبرة في بعض المناطق

تشير آخر التنبؤات الجوية إلى تدفق رياح أكثر برودة من المُعتاد نحو شمال السعودية، تزامنا مع هبوب رياح نشطة تسبب أجواء مُغبرة على بعض...

icon-byline.pngأبها :الوطن
icon-clock.png10 ربيع الأول 1443 هـ

التوسع في الإفراغ عبر الموثّقين ليشمل مستفيدي برنامج الإسكان

أعلنت وزارة العدل إتاحة خدمات جديدة، تشمل الإقرارات المالية والتوسع في إفراغ العقارات لتشمل إفراغ عقارات المستفيدين من برنامج...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png10 ربيع الأول 1443 هـ

تحول شهارين الأحساء إلى خضراء بحلول 2025

توقع نائب رئيس مجلس بلدي الأحساء يوسف الحجي، لـ«الوطن» أمس، تحول مدينة «الشهارين» في شرق واحة الأحساء الزراعية إلى «خضراء» بحلول...

icon-byline.pngالأحساء: عدنان الغزال
icon-clock.png09 ربيع الأول 1443 هـ
الدكتور محمد النويران

متحف دولي دائم للنخيل والتمور في الأحساء

كشف الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للنخيل والتمور الدكتور محمد النويران لـ«الوطن»، أمس، صدور توجيه وزير البيئة والمياه والزراعة...

icon-byline.pngالأحساء: عدنان الغزال
icon-clock.png09 ربيع الأول 1443 هـ

الوطن السعودية

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