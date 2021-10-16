حملة أمنية شاملة لضبط الشاحنات المخالفة
الأرصاد السعودية تتوقع شتاء قاسيا
توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد المملكة شتاء قاسيا تصل فيه درجات الحرارة إلى ما دون الصفر، متأثرا بظواهر جوية "متطرفة"...
نشب حريق، مساء اليوم السبت، في جبل ناصر الواقع بالقرب من منتزه «آل وليد» في محافظة النماص بمنطقة عسير، وباشرته فرق الدفاع المدني...
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة القصيم المقدم بدر السحيباني أن الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكنت من استعادة مركبة مسروقة والقبض على...
تشير آخر التنبؤات الجوية إلى تدفق رياح أكثر برودة من المُعتاد نحو شمال السعودية، تزامنا مع هبوب رياح نشطة تسبب أجواء مُغبرة على بعض...
أعلنت وزارة العدل إتاحة خدمات جديدة، تشمل الإقرارات المالية والتوسع في إفراغ العقارات لتشمل إفراغ عقارات المستفيدين من برنامج...
توقع نائب رئيس مجلس بلدي الأحساء يوسف الحجي، لـ«الوطن» أمس، تحول مدينة «الشهارين» في شرق واحة الأحساء الزراعية إلى «خضراء» بحلول...
كشف الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للنخيل والتمور الدكتور محمد النويران لـ«الوطن»، أمس، صدور توجيه وزير البيئة والمياه والزراعة...