"الشباب" ينتفض ويزحف للمراكز المتقدمة عبر شباك "الباطن"

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في افتتاح الجولة الثامنة من دوري المحترفين

واصل فريق الشباب استعادته النتائج الإيجابية عقب ظهوره في بداية المسابقة بشكل متواضع؛ وذلك عقب الفوز على الباطن مساء اليوم السبت.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقَيْن بفوز الشباب بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي أُقيمت بينهما ضمن مباريات الجولة الـ 8 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أهداف اللقاء جاءت عن طريق المحترف كارلوس جونيور في الدقيقة الـ24 قبل أن يعزز هتان باهبري النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة الـ29 وأودوين إيغالو في الدقيقة الـ72.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الشباب للنقطة رقم 12، في حين يتوقف رصيد الباطن عند النقطة رقم 6.