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شاهد.. متطوعون يساهمون في معالجة التشوه البصري بسبت الجارة

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ضِمن مبادرة البلدية عبر المنصة الوطنية للعمل التطوعي

شاهد.. متطوعون يساهمون في معالجة التشوه البصري بسبت الجارة

تصوير: خالد شداد

ساهَمَ عدد من المتطوعين في تحسين المظهر العام ومعالجة التشوه البصري بمركز سبت الجارة.

جاء ذلك، تفاعلًا مع المبادرة التي أطلقتها بلدية سبت الجارة عبر المنصة الوطنية للعمل التطوعي، كأول جهة حكومية على مستوى محافظة القنفذة تفعل الأعمال التطوعية عبر المنصة التطوعية.

وتأتي هذه المبادرة ضمن عدد من المبادرات التي ستعمل بلدية سبت الجارة على تبنيها؛ لتفعيل دور العمل التطوعي في تنمية الإنسان والمكان؛ إيمانًا من البلدية بأهمية العمل التطوعي ونشر ثقافة التطوع بين أفراد المجتمع، وتماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

وساهم المتطوعون خلال هذه المبادرة، في تحسين المظهر العام التي من ضمنها صبغ أرصفة الشوارع والواجهات الحضرية.

شاهد.. متطوعون يساهمون في معالجة التشوه البصري بسبت الجارة

شاهد.. متطوعون يساهمون في معالجة التشوه البصري بسبت الجارة

شاهد.. متطوعون يساهمون في معالجة التشوه البصري بسبت الجارة

شاهد.. متطوعون يساهمون في معالجة التشوه البصري بسبت الجارة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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