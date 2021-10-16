إطلالة جريئة لـ أروى جودة في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي

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أطلت الفنانة أروى جودة على الريد كاربت من فعاليات ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الـ5، حيث ظهرت بإطلالة جريئة مرتدية فستانًا طويلاً باللون الأسود تميز بوجود فتحة ساق ومكشوف بشكل كبير عن منطقة الصدر.

ومن الناحية الجمالية تركت شعرها منسدلًا على كتفيها واكتفت بوضع مكياج بسيط يبرز ملامح وجهها.

وحرص عدد كبير من النجوم على المشاركة في فعاليات اليوم الثاني للمهرجان على رأسهم: ليلى علوي، هالة صدقي، بشرا، درة، هند صبري .

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة عدد كبير من نجوم ونجمات الفن.