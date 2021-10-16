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أستاذ قانون دستوري : المرزوقي يرتكب عملًا عدوانيًا ضد الدولة يحرمه من راتبه الشهري

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أستاذ قانون دستوري : المرزوقي يرتكب عملًا عدوانيًا ضد الدولة يحرمه من راتبه الشهري أستاذ قانون دستوري : المرزوقي يرتكب عملًا عدوانيًا ضد الدولة يحرمه من راتبه الشهري

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قال أستاذ القانون الدستوري التونسي رابح الخرايفي، إن تصريحات الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي حول تأجيل عقد قمة الفرنكفونية، هو عمل عدواني يمثل اعتداء على أمن الدولة الخارجي يجرمه قانون العقوبات في مواده 60 وما بعده.

وأكد الخرايفي أن تصريح محمد المنصف المرزوقي الرئيس التونسي السابق بأنه فخور بلعب دور مهم وأساسي في تأجيل عقد قمة الفرنكفونية بتونس، يمكن أن يحاكم ويصدر الحكم بالإدانة وفق قناعة المحكمة.

وأضاف: يمكن للمحكمة أن تقضي لعقوبة تكميلية يُحْرَمُ بمقتضاها من امتياز تقاضي الراتب الشهري بصفته رئيس جمهورية سابق .

المصرى اليوم

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