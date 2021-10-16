جبران باسيل: التحقيق في انفجار مرفأ بيروت يجب ألا يتوقف

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قال جبران باسيل زعيم التيار الوطني الحر، أكبر كتلة مسيحية في لبنان، اليوم السبت إن التحقيق في الانفجار الميت الذي وقع العام الماضي في مرفأ بيروت يجب ألا يتوقف.

وقال باسيل في خطاب «التيّار الوطني الحرّ مع استكمال التحقيق العدلي، وكشف الحقيقة ومحاكمة المرتكبين».

وأضاف «نحن ضد أي تسييس أو استنسابية بالملف. واضح إنّو في استنسابية بمسار التحقيق وفي كتير أسئلة مشروعة عن الأداء، ولكن مش واضح بعد انّو في تسييس من جانب القاضي».

وتعرض باسيل، وهو صهر الرئيس اللبناني ميشال عون، لعقوبات أمريكية العام الماضي بسبب مزاعم فساد ولصلاته بجماعة حزب الله اللبنانية التي تدعمها إيران.