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دينا الشربيني تهنئ أحمد السقا على تكريمه بمهرجان الجونة: «أيقونة السينما المصرية»

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دينا الشربيني تهنئ أحمد السقا على تكريمه بمهرجان الجونة: «أيقونة السينما المصرية» دينا الشربيني تهنئ أحمد السقا على تكريمه بمهرجان الجونة: «أيقونة السينما المصرية»

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هنأت الفنانة دينا الشربيني، الفنان أحمد السقا بعد تكريمه في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الـ5.

ونشرت «الشربيني»، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، مجموعة صور للفنان أحمد السقا، أثناء تسليمه جائزة الجونة للإنجاز الإبداعي بحفل افتتاح المهرجان.

علقت على الصور قائلة: «قلب من ذهب وأعصاب فولاذية، أنا وملايين الأشخاص حول العالم، أحبك، أنظر إليك وأتعلم منك كل يوم. مبروك الجائزة عن جدارة. سوف نتعلم إلى الأبد من أخلاقيات عملك وستظل إلى الأبد أيقونة للسينما المصرية لسنوات عديدة من النجاح».

وتستمر الدورة الخامسة للمهرجان هذا العام حتى 22 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة عدد كبير من نجوم ونجمات الفن.

المصرى اليوم

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