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بكري: الانشقاقات تضرب جماعة الإخوان في كل الدول

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بكري: الانشقاقات تضرب جماعة الإخوان في كل الدول بكري: الانشقاقات تضرب جماعة الإخوان في كل الدول

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كشف الإعلامى مصطفى بكري تفاصيل الانشقاقات الكبرى داخل جماعة الإخوان الإرهابية.

وأضاف مصطفى بكرى خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» عبر قناة «صدى البلد»: «منذ نشأة جماعة الإخوان الإرهابية وهم مصدعين دماغنا بالتماسك الحقيقي والقيم والناس كانت بتصدقهم».

وتابع بكرى قائلا: «الانشقاقات تضرب جماعة الإخوان في كل الدول بسبب صراع على المصالح الشخصية».

وشهدت جماعة الإخوان الإرهابية، وفق مداد نيوز انقساما كبيرا بين قياداتها يكتب فصلا من فصول النهاية المأساوية لهذه الجماعة التي عاشت على خراب الأوطان والمؤامرات وحلم السلطة.

اشتدت الخلافات بين إبراهيم منير القائد بأعمال المرشد العام للإخوان وومحمود حسين الأمين العام السابق للجماعة، حيث أتهم إبراهيم منير جماعة تركيا بسرقة أموال الجماعة، بينما قررت جماعة تركيا بقيادة محمود حسين عزل إبراهيم منير من منصبه كمرشد لجماعة الإخوان.

المصرى اليوم

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