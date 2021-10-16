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رحب محمد أبوجبل حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادى الزمالك بتجديد عقده مع القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما دخلت اللجنة المكلفة لإدارة شؤون الزمالك في الفترة الحالية برئاسة حسين لبيب في مفاوضات مع اللاعب لتجديد عقده في إطار الحفاظ على القوام الأساسي للفريق بالإضافة إلى انتشار أنباء بتلقي اللاعب العديد من العروض للرحيل عن الفريق.

واستقر الزمالك على تجديد عقد محمد أبوجبل حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر الأول للإبقاء عليه داخل صفوف القلعة البيضاء في الفترة المقبلة.

وقرر فتح ملف التجديد والحفاظ على الحارس، عقب عودته من المشاركة مع منتخب مصر، خاصة أن الحارس يتبقى له موسم واحد وهو المقبل ويحق له التوقيع إلى أي نادٍ مجانا خلال يناير المقبل.

ورحب أبوجبل بالتجديد مع الزمالك، وطلب فقط زيادة المقابل المادى في العقد الجديد، وبالتالى من المنتظر حدوث تفاوض في هذا الشأن.