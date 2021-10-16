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نجم السابق: بن شرقي لن يجدد عقده مع الأبيض وحسم وجهته المقبلة

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نجم الزمالك السابق: بن شرقي لن يجدد عقده مع الأبيض وحسم وجهته المقبلة نجم السابق: بن شرقي لن يجدد عقده مع الأبيض وحسم وجهته المقبلة

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أكد وليد صلاح عبداللطيف، نجم نادي السابق، أن المغربي أشرف بن شرقي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لن يجدد تعاقده مع النادي الأبيض في الفترة المقبلة.

وينتهي تعاقد أشرف بن شرقي مع الزمالك، في نهاية الموسم المقبل، ولم يجدد اللاعب حتى الأن تعاقده مع النادي الأبيض بسبب الاختلاف حول بعض الأمور المالي

وقال وليد صلاح عبدالطيف،، في تصريحات لبرنامج « المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «أشرف بن شرقي، لن يجدد تعاقده مع الزمالك في الفترة المقبلة، وذلك بسبب المشاكل الإدارية التي تحيط بالنادي الأبيض في الفترة الماضية، وتأخر صرف المستحقات المالية».

وأضاف: «بن شرقي، حسم وجهته المقبلة، بالانتقال إلى الخليج»، مؤكدًا: «الشرط الجزائي الذي يرغب بن شرقي، في وضعه في عقده الجديد مع الزمالك والمقدر بـ500 ألف دولار، يؤكد أن اللاعب لن يستمر مع الفريق في الفترة المقبلة».

المصرى اليوم

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