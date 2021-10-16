حزب الله.. شوكة إيران فى ظهر الشرق الأوسط

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منذ تأسيس جماعة حزب الله الشيعية اللبنانية عام 1982، وهى تعمل بالتنسيق مع إيران فى أنحاء الشرق الأوسط. ومع مرور الوقت تحولت إلى مشكلة وأداة لإثارة القلاقل فى العديد من الدول العربية، وعلى رأسها لبنان.

وأسس الحرس الثورى الإيرانى الجماعة فى 1982، بهدف تصدير الثورة الإيرانية ومحاربة القوات الإسرائيلية التى غزت لبنان فى السنة نفسها.

ويشارك حزب الله طهران الفكر الشيعى، ويعتبر أن المرشد الأعلى فى إيران على خامنئى هو أيضًا مرشده السياسى ومصدر إلهامه الروحى.

ولحزب الله، الذى تصنفه الولايات المتحدة ودول غربية أخرى منظمة إرهابية، جناح عسكرى قوى يقر الحزب بأن مَن يموله ويسلحه هو إيران.

تسيطر الجماعة أيضًا على جهاز مخابرات هائل، وتتولى القيام بمهام حفظ الأمن فى مناطقها الخاصة بجنوب بيروت وجنوب لبنان، فضلًا عن المناطق الحدودية مع سوريا.

للحزب أيضًا نواب فى البرلمان ووزراء فى الحكومة. وتمدَّد نفوذه السياسى فى 2018، عندما فاز مع حلفائه بأغلبية المقاعد فى مجلس النواب.

ويدير، ضمن أنشطته التجارية، إمبراطورية من منافذ تجارة التجزئة وشركة بناء. ويدير الحزب أيضًا مدارس وعيادات.

تعاظمت قوة الجماعة، وأصبحت أقوى من الدولة اللبنانية نفسها على مدى العقود الأربعة الماضية، واقترن اسمها فى الأذهان بالصراع مع إسرائيل، فقد أرغم مقاتلو الحزب إسرائيل على الخروج من لبنان عام 2000، وأطلقوا أربعة آلاف صاروخ على إسرائيل فى حرب استمرت 34 يومًا فى 2006. ومنذ ذلك الحين يعيد الحزب تسليح نفسه ليزداد قوة على قوته. وتُوجه إلى الجماعة اتهامات بشَنّ هجمات بالقنابل خارج حدود لبنان.

وتشير الأرجنتين بأصابع الاتهام إلى حزب الله وإيران فى تفجير استهدف مركزًا للجالية اليهودية فى بوينس أيرس، قُتل فيه 85 شخصًا، عام 1994، وفى هجوم على السفارة الإسرائيلية فى بوينس أيرس فى 1992 سقط فيه 29 قتيلًا. وينفى الحزب وطهران المسؤولية عن التفجيرين.

واتهمت بلغاريا أيضًا حزب الله بشَنّ هجوم بالقنابل أسفر عن مقتل 5 سائحين إسرائيليين فى مدينة بورجاس المطلة على البحر الأسود فى 2012. ونفى الحزب تورطه.

ويساعد حزب الله إيران على إبراز قوتها فى أنحاء المنطقة، فالأمين العام للحزب، حسن نصرالله، شخصية بارزة فى «محور المقاومة» الذى تقوده إيران، فى مواجهة إسرائيل والولايات المتحدة وحلفائها العرب.

ويساعد نصرالله، المتحدث اللبق بشخصيته الكاريزمية، على حشد وتنظيم تحالفات طهران العربية.

وتجلّت الصلة الوثيقة بين حزب الله وإيران بوضوح عندما دخل الحزب فى 2013 إلى مستنقع الحرب السورية بجانب طهران مدافعًا عن حليفهما المشترك الرئيس بشار الأسد.

وفى العراق، أعلنها حزب الله صراحة أنه يدعم الفصائل الشيعية المسلحة المدعومة من إيران.

وفى اليمن، يقول التحالف الذى تقوده السعودية إن الحزب يدعم الحوثيين المتحالفين مع إيران فى حربهم ضد التحالف بقيادة السعودية. ونفَت الجماعة فى 2017 إرسال أى أسلحة إلى اليمن.

ويعترف الحزب بدعم حركة حماس الفلسطينية.

ورسّخ حزب الله مكانة إيران لاعبًا رئيسيًا فى لبنان، البلد الذى تتنازع فيه على النفوذ الولايات المتحدة وروسيا وسوريا والسعودية ودول أخرى كثيرة منذ سنوات.

وشنّت جماعات غامضة، يقول مسؤولون أمنيون لبنانيون وأجهزة مخابرات غربية إنها مرتبطة بحزب الله، هجمات أرغمت القوات الأمريكية على الانسحاب من لبنان فى أوائل عقد الثمانينيات من القرن الماضى، بما فى ذلك هجمات انتحارية على سفارات غربية. ولم يؤكد حزب الله أو ينفِ قط مسؤوليته عن تلك الهجمات.

ودخل حزب الله معترك السياسة فى لبنان بشكل أكثر وضوحًا بعد مقتل رئيس الوزراء السنى الأسبق، رفيق الحريرى، وانسحاب القوات السورية من البلاد فى 2005.

وأدانت محكمة، مدعومة من الأمم المتحدة، العام الماضى، عضوًا فى حزب الله بتهمة التآمر لقتل «الحريرى»، الذى كان يُنظر إليه على أنه تهديد للنفوذ الإيرانى والسورى فى لبنان، إلا أن المحكمة لم تعثر على دليل قاطع يؤكد تورط قيادة حزب الله بشكل مباشر.

وينفى الحزب أى دور له فى قتل «الحريرى»، ويتهم المحكمة بأنها دمية فى أيدى أعدائه فى الولايات المتحدة وإسرائيل.

ولأنه قاعدة الحزب ونقطة انطلاقه، يشغل لبنان مساحة هائلة من اهتمامات كل من الجماعة وإيران. ويستخدم الحزب نفوذه السياسى، والعسكرى فى بعض الأحيان، لمواجهة التهديدات من خصومه اللبنانيين، الذين يقولون إن ترسانته الضخمة من الأسلحة تقوض الدولة.

وفى 2008، سيطر مقاتلو حزب الله على بيروت عندما اندلع صراع مع حكومة كانت تدعمها السعودية والغرب آنذاك.

وفى الآونة الأخيرة، تقود الجماعة دعوات تطالب بإقالة المحقق الرئيسى فى انفجار ميناء بيروت، القاضى طارق بيطار، الذى يلاحق بعض أقرب حلفائها بتهم الإهمال. ويقول الحزب إن التحقيق مُسيَّس ومنحاز، فيما يقول خصومه إن حزب الله يخشى أى تحقيق نزيه لأنه سيكشف تورط حزب الله فى تفجير مرفأ بيروت، الذى أسفر عن وقوع أكثر من 200 قتيل وألفى جريح وعشرات الآلاف من المُشرَّدين.