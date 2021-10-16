أوليفيرا يُشيد بـ«أبوجبل» بعد تألقه أمام توسكر

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أشاد البرازيلي أوليفيرا مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بمستوى محمد أبوجبل حارس مرمى الفريق الأبيض خلال مباراة توسكر الكيني التي أقيمت اليوم باستاد نيايو الوطني في ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف مدرب حراس الفريق أن أبوجبل قدم مباراة كبيرة ونجح في جميع الاختبارات التي تعرض لها في اللقاء وكان يوجه زملاءه ويتحدث معهم خلال شوطي المباراة.

وشدد أوليفيرا على أن الزمالك يمتلك حارسي مرمى على أعلى مستوى وهما محمد أبوجبل ومحمد عواد.

وكان الزمالك فاز على توسكر بهدف دون رد في لقاء ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، ومن المقرر أن تقام مباراة العودة في ملعب الجيش ببرج العرب يوم 22 أكتوبر الجاري.