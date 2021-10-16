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قطار أنس جابر يتوقف أمام الإسبانية باولا بادوسا فى بطولة ويلز للتنس

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قطار أنس جابر يتوقف أمام الإسبانية باولا بادوسا فى بطولة ويلز للتنس قطار أنس جابر يتوقف أمام الإسبانية باولا بادوسا فى بطولة ويلز للتنس

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توقف المشوار الرائع للتونسية، أنس جابر، عند الدور نصف النهائي من دورة إنديان ويلز الأمريكية للتنس، بعد خسارتها اليوم السبت، أمام الإسبانية باولا بادوسا 3-6، و3-6.

وقاتلت أنس في المجموعة الثانية للإبقاء على آمالها، لكن الإسبانية كانت أكثر إصرارا وبلغت المباراة النهائية، حيث ستلاقي البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا، الفائزة على اللاتفية يلينا أوستابنكو، بنتيجة 3-6، و6-3، و7-5.

وتقدم أنس أفضل مستوياتها في عام 2021، إذ حققت حتى الآن 48 فوزا، وضمنت دخول تصنيف العشر الأوليات في العالم، لتصبح أول رياضية أو رياضي عربي يحقق هذا الإنجاز.

وكانت أنس، قد أصبحت هذا العام أول لاعبة عربية تحرز لقبا في دورات للمحترفات، بعد تتويجها في دورة برمنجهام الإنجليزية.

المصرى اليوم

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