فيفا يعلن إجلاء مائة لاعب ومدرب من أفغانستان بينهم نساء

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، إجلاء نحو مائة لاعب ومدرب كرة قدم، بينهم نساء، من أفغانستان إلى العاصمة القطرية الدوحة، على متن رحلات تابعة للخطوط الجوية القطرية.

وأعرب «فيفا» عن «شكره الصادق» لقطر التي تستضيف بطولة كأس العالم 2022، لدعمها عملية الإجلاء وضمانها «ممرا آمنا لهؤلاء الأشخاص الأكثر عرضة للخطر».

وقال «فيفا» في بيان: كان فيفا ينسق عن قرب مع حكومة قطر منذ شهر أغسطس الماضي بشأن إجلاء مجموعة من اللاعبين، وسيواصل العمل كذلك فيما يتعلق بالإجلاء الآمن لمزيد من الأفراد من العائلة الرياضية (الأفغانية) في المستقبل، وذلك في أعقاب استعادة حركة طالبان الحكم في أفغانستان.

كانت حركة طالبان تمكنت في منتصف أغسطس الماضي من دخول كابل وإعادة سيطرتها على كامل أفغانستان، عقب 20 عاما من القتال ضد الولايات المتحدة وقوات التحالف الدولية.

وبعد استعادة طالبان الحكم في أفغانستان، اتبعت الحركة نظامًا وقوانين جديدة خاصة بها في إدارة البلاد، حيث تواصل القوات الدولية نقل رعاياها من كابل وباقي المدن إلى خارج البلاد، إلى جانب متعاقدين وأفغان عملوا مع القوات الأجنبية إبان تواجدها على الأراضي الأفغانية.