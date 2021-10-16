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أكد وليد صلاح عبداللطيف، نجم الزمالك السابق، أن الفوز الذي حققه الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء أمام توسكر الكيني، يسهل من مهمة الفريق في مباراة العودة.

وحقق الزمالك الفوز على توسكر الكيني بهدف نظيف، أحرزه المغربي أشرف بن شرقي، في المباراة التي أقيمت بينهما ظهر السبت، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال وليد صلاح عبداللطيف، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «الزمالك حقق فوزًا مهمًا على الفريق الكيني، في ظل الأجواء الصعبة التي خاض فيها اللاعبون المباراة».

وأضاف: «الفوز على الفريق الكيني أهم من الأداء»، واختتم: «توسكر ليس بالفريق القوي، والزمالك قادر على الفوز عليه في مباراة العودة بنتيجة كبيرة».