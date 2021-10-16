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البابا فرنسيس يتعهد بمواصلة الذود في الدفاع عن الفقراء

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البابا فرنسيس يتعهد بمواصلة الذود في الدفاع عن الفقراء البابا فرنسيس يتعهد بمواصلة الذود في الدفاع عن الفقراء

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أكد بابا الفاتيكان فرنسيس، اليوم السبت، أنه لن يتأثر من نظرة بعض الناس له بمن في ذلك الذين داخل الكنيسة على أنه «مثير للإزعاج» للدفاع عن الفقراء، وذلك لأنها جزء من المسيحية، بحسب رأيه.

وأشار إلى أن «تفكيره المستمر في مواقف مثل الإقصاء وعدم المساواة تجعله مثيرا للإزعاج، لكنه يواصل السؤال ويسأل الجميع باسم الله»، بحسب وكالة «رويترز».

ودعا شركات الأدوية إلى إصدار براءات اختراع لجعل لقاحات متاحة أكثر للفقراء، مشيرا إلى أن 3 -4 في المائة فقط من السكان في بعض البلدان تم تطعيمهم.
وجاءت تصريحات البابا فرنسيس (84 عاما) خلال الاجتماع العالمي للحركات الشعبية، الذي أقيم عن بعد، وهو تجمع للمنظمات الشعبية والحركات الاجتماعية التي تلفت الانتباه إلى عدم المساواة في العمل وملكية الأراضي والرعاية الصحية والقضايا الاجتماعية الأخرى في العالم النامي.

ودعا البابا فرنسيس في كلمته، اليوم السبت، صناعات مثل التعدين والأخشاب إلى «وقف تدمير الغابات والأراضي الرطبة والجبال، ووقف تلوث الأنهار والبحار، ووقف تسمم الطعام والبشر».

المصرى اليوم

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